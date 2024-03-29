"سنتكوم": تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر

قالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية حيّدت، مساء الخميس، أربع طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، اليوم الجمعة، تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن القيادة المركزية حيّدت، مساء الخميس، أربع طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

وأضافت أن المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أميركية وأخرى تابعة للتحالف الذي يُطلق عليه مسمّى "حارس الازدهار"، والذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس.

وأشارت "سنتكوم" إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف".

وأوضحت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل جماعة الحوثي على بيان "سنتكوم".

وفي 16 شباط/ فبراير الماضي، دخل حيز التنفيذ التصنيف الأميركي لجماعة الحوثي، "منظمة إرهابية دولية"، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وفق ما أعلنته الخارجية الأميركية.

ويشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.