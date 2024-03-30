رئيس الوزراء البولندي: أوروبا دخلت "حقبة ما قبل حرب"

"أكثر المسائل إثارة للقلق راهنًا هي أن كل السيناريوهات ممكنة. لم نشهد وضعًا كهذا منذ العام 1945".

اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن "الحرب لم تعد مفهومًا من الماضي" في أوروبا التي دخلت "حقبة ما قبل حرب".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها توسك لتحالف "لينا" (ليدينغ يوروبيين نيوزبايبر ألايانس) الذي يضم ثماني صحف أوروبية، "لا أريد إخافة أي أحد لكن الحرب لم تعد أحد مفاهيم الماضي بل هي واقع وبدأت قبل أكثر من سنتين".

وأضاف "أكثر المسائل إثارة للقلق راهنًا هي أن كل السيناريوهات ممكنة. لم نشهد وضعًا كهذا منذ العام 1945".

وتابع "قد يكون ذلك مدمرًا خصوصًا للجيل الجديد لكن علينا أن نعتاد على فكرة أن حقبة جديدة بدأت: حقبة ما قبل الحرب وأنا لا أبالغ بكلامي هذا".

وبحسبه "في حال خسرت أوكرانيا لن يشعر أحد في أوروبا بالأمان"، وتعتبر بلاده من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا التي غزتها القوات الروسية في شباط/فبراير 2022.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، برزت مخاوف من احتمال توسع رقعة النزاع في هذا البلد إلى دول تتشارك حدودًا معه، وقال الجيش البولندي، الأحد الماضي، إن صاروخ كروز روسيا أطلق باتجاه مدن في غرب أوكرانيا، انتهك المجال الجوي البولندي مدة 39 ثانية.