مظاهرات في الأردن وباريس ولندن وجنيف وأمستردام تدعو إلى وقف الحرب على غزة

في بريطانيا، ملأ مئات الآلاف من المتضامنين مع الفلسطينيين شوارع العاصمة لندن، في إطار مسيرة وطنية خرجت للمرة الحادية عشر من أجل المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد 30 آذار/ مارس.

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وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين مرددين هتافات من قبيل "عاش نضال الشعب الفلسطيني"، و"لن يكون هناك سلام في العالم ما لم تتحقق العدالة في فلسطين".

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومنع إسرائيل من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بين 26 تموز/ يوليو و11 آب/ أغسطس 2024.

ودعا ناشطون أحضروا شجرة زيتون لتمثيل فلسطين، المواطنين إلى عدم التسوق من العلامات التجارية التي تدعم إسرائيل.

وتطرق المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح الحموري، مؤلف كتاب "سجين القدس"، إلى معلومات نشرها موقع "ديسكلوز" وصحيفة "مارساكتو"، تفيد بأن فرنسا أرسلت ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة تستخدم في الأسلحة الرشاشة إلى إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال الحموري، إن هذه الأخبار "تؤكد أن فرنسا أرسلت أسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، وأنها شاركت بشكل مباشر في الإبادة الجماعية، والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أيضا وافقت على إرسال مقاتلات من طراز إف-35، وعشرات آلاف القنابل إلى إسرائيل".

وشدد الحموري، على أن "هذا يظهر مرة أخرى أن القوى الغربية والولايات المتحدة متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة".

بدورها، قالت المتظاهرة الأيرلندية إلين غروفز، التي تعيش في باريس: "أنا هنا من أجل الأطفال والأمهات والآباء في غزة، حتى تنتهي هذه المذبحة".

وأضافت غروفز "لا أستطيع أن أقبل أن يُقتل آلاف الأطفال أمام أعين العالم في عام 2024".

وفي الأردن، تظاهر الآلاف قرب السفارة الإسرائيلية مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون الذين قدرت أعدادهم بخمسة آلاف شخص وحملوا أعلاما أردنية وفلسطينية، لافتات كتب عليها "لا للسفارة الصهيونية على الأرض الأردنية" و"لا لسفارة للكيان على أرضك يا عمان" و"قرار الشعب إسقاط اتفاقية وادي عربة"، في إشارة إلى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان على بعد حوالي كليومتر من السفارة الإسرائيلية وسط إجراءات أمنية مشددة، "راجع يا بلادي راجع على القدس وغزة راجع" و"بدهم نبقى شحادين ضايعين ولاجئين" و"يلي بيسأل شو بيصير غزة ماتت من الجوع" و"قالوا حماس إرهابية كل الأردن حمساوية".

كما هتفوا "تسقط تسقط إسرائيل ويسقط معاها كل عميل" و"ع الشوارع يا ثوار خلي الأرض تولع نار" و"فلسطين فلسطين إحنا فداك ليوم الدين" و"يا للعار يا للعار أرفعوا عنها الحصار".

وفي جنيف السويسرية، شارك آلاف المتضامنين مع الفلسطينيين بمظاهرة رغم الأمطار الغزيرة.

وتجمع المتظاهرون أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان متجهين بعد ذلك إلى مركز المدينة. وردد المتظاهرون هتافات بالفرنسية والإنجليزية والعربية ضد إسرائيل وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف المتظاهرون ما تفعله إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بأنه "إبادة جماعية" مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن الدعم لحرية الشعب الفلسطيني، حيث قوبلت المظاهرة بالدعم من السكان بالتلويح بالأعلام الفلسطينية من نوافذ المنازل. واستمرت المظاهرة لمدة 3 ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي بريطانيا، ملأ مئات الآلاف من المتضامنين مع الفلسطينيين شوارع العاصمة لندن، في إطار مسيرة وطنية خرجت للمرة الحادية عشر من أجل المطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ميدان راسل السبت بمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، وسار المشاركون في المسيرة، ويقدر عددهم بمئات الآلاف إلى ميدان ترفلغار الشهير وسط لندن رافعين في أياديهم أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

ووجه المتظاهرون اتهامات للحكومة البريطانية بأنها "متواطئة في الإبادة الجماعية" بسبب بيعها أسلحة لإسرائيل، وطالبوها بوقف صادرات الأسلحة في أسرع وقت.

كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في غزة" و"ضرائبنا تمول جرائم الحرب الإسرائيلية" و"ارفعوا أيديكم عن رفح".

وفي هولندا، خرج المئات في مظاهرة بالعاصمة أمستردام للتنديد بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتجمع المتظاهرون في ميدان "دام"، وذلك في الذكرى 48 ليوم الأرض، وللاحتجاج ضد الاعتداءات على قطاع غزة.

وتوجهت المظاهرة من ميدان دام إلى محطة القطارات المركزية، مرددين هتافات من قبيل: "أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية" و"أوقفوا المجاعة" و"فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"هولندا اشعري بالعار، يداك ملطختان بالدم" و"إسرائيل إرهابية ونتنياهو إرهابي".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "لا يمكن تحقيق العدالة والأرض تحت الاحتلال" و"أوقفوا الإبادة" و"لا أموال من أجل جرائم إسرائيل".

وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية بقطع الدعم الذي تقدمه لإسرائيل.