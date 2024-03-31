أبقتها سرية وتجاهلتها.. لندن تتلقى مشورة قانونية تفيد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي

"تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تصرح عن ذلك، ولم توقف تصدير الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات البسيطة جدا ضد مستوطنين إسرائيليين"

كشف تسريب نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن الحكومة البريطانية تلقت مشورة قانونية رسمية من محاميها تفيد بانتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، لكنها لم تعلن ذلك.

وبحسب الصحيفة، تم تسريب تسجيل صوتي لرئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز، خلال فعالية لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/ مارس الفائت.

ووفقا للتسجيل الصوتي المسرب، قالت كيرنز أثناء إجابتها على أسئلة خلال الفعالية، إن الحكومة البريطانية أكملت تقييمها الحالي حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وخلصت إلى أن إسرائيل لم تظهر هذا الالتزام.

وأضافت: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تصرح عن ذلك، ولم توقف تصدير الأسلحة، لقد فرضت بعض العقوبات البسيطة جدا ضد مستوطنين إسرائيليين".

وأوضحت أنها ووزير الخارجية، ديفيد كاميرون، يؤمنان "بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مستدركة بالقول إن "الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، والأمر ليس غير محدود".

واعتبرت كيرنز أن ممارسات إسرائيل تُعرض أمنها وأمن بريطانيا للخطر على المدى الطويل.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".