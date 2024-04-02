سوليفان يتوجه للسعودية لإجراء محادثات حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال مسؤول أميركي إن سوليفان يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد بخصوص هذه القضية، لكنه لا يتوقع تحقيق انفراجه كبيرة.

محادثات التطبيع قد توقفت في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" (Getty Images)

يتوجه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى السعودية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط مسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

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وكانت محادثات التطبيع قد توقفت في أعقاب معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي شنها مقاتلو حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، لكن المحادثات استؤنفت في الأشهر القليلة الماضية.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان يعتزم إجراء محادثات مع ولي العهد بخصوص هذه القضية، لكنه لا يتوقع تحقيق انفراجه كبيرة.

وذكر مسؤول أميركي آخر أن سوليفان سيجري مشاورات واسعة النطاق بشأن عدد من الأمور، مضيفا "لم يزر السعودية منذ فترة وهناك الكثير مما يمكن مناقشته".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال في 21 آذار/ مارس، إن الولايات المتحدة والسعودية حققتا "تقدما جيدا" في المحادثات بشأن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، دون تقديم جدول زمني لإبرام اتفاق.

وتأمل السعودية في إطار اتفاق التطبيع إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن، والحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني.