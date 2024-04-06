روسيا.. إجلاء آلاف الأشخاص في الأورال بعد انهيار سد

رئيس كازاخستان: "كارثة طبيعية على الأرجح الأكبر من حيث الحجم والعواقب خلال الثمانين عامًا الماضية".

تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من منطقة غمرتها الفيضانات بعد انهيار سد، الجمعة، في منطقة أورينبورغ الروسية في جبال الأورال، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية، السبت، ووقع الحادث في فترة ذوبان الثلوج.

وبحسب المكتب الإعلامي للحاكم الإقليمي عبر تلغرام، "تم إجلاء 4208 أشخاص، من بينهم 1019 طفلاً"، كما وأشارت السلطات المحلية إلى أن "المياه غمرت" ما يزيد قليلاً عن 2500 منزل في هذه المنطقة الحدودية مع كازاخستان.

وتأتي هذه الفيضانات الكبيرة غداة انهيار سد في مدينة أورسك الواقعة على الحدود مع كازاخستان المجاورة.

والسد الذي انهار جزئيًا، تم تصميمه رسميًا على ارتفاع منسوب الأورال النهر الكبير في المنطقة، أي 5,5 أمتار، لكنه بلغ 9,6 أمتار حاليًا، بحسب السلطات الإقليمية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الروسية لعمليات الإخلاء، دخول المياه إلى المنازل وإجلاء المدنيين من قبل رجال الإنقاذ وأقدامهم مغمورة في الماء.

الكارثة الأكبر من نوعها خلال 80 عامًا

وتأثرت كازاخستان، المتاخمة لروسيا، كذلك بالفيضانات الناجمة عن ذوبان الثلوج، مما دفع الرئيس، توكاييف، إلى التحدث، السبت، في كلمة تلفزيونية عن "كارثة طبيعية" وصفها بأنها "على الأرجح الأكبر من حيث الحجم والعواقب خلال الثمانين عامًا الماضية".

وأكد أن "الوضع صعب، لكن يجب ألا نشعر باليأس (...) الأهم هو تفادي وقوع خسائر بشرية"، معلنًا أنه "بسبب الفيضانات، تم إعلان حالات طوارئ محلية في عشر مناطق من البلاد".