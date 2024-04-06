كيربي "يصحح" بلينكن: لا خطط لدينا لـ"تحقيق مستقل"

كيربي: "الوزير بلينكن استخدم عبارة (تحقيق مستقل) في إشارة إلى التقرير الذي كانت (إسرائيل) تعمل عليه بالفعل".

قال متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا توجد خطط لإجراء تحقيق "مستقل ومنفصل" في مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقصف إسرائيلي في غزة.

جاء ذلك في حديث للصحفيين، الجمعة، تعليقًا على تصريح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي تضمن "دعوة لإجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي".

وذكر كيربي أنهم وجدوا التقرير الذي أجرته إسرائيل وإعلان نتائجه كافيًا.

وأوضح كيربي أن "نية الوزير (بلينكن) ليست منفصلة عن تقرير التحقيق الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإجراء "تحقيق مستقل ومنفصل" في مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي.

وتابع: "الوزير بلينكن استخدم عبارة (تحقيق مستقل) في إشارة إلى التقرير الذي كانت (إسرائيل) تعمل عليه بالفعل. علاوة على ذلك، فإن هذا التصريح كان قبل إعلانه عن تقرير إسرائيل، ونحن نراجع ذلك التقرير الآن".

كما وذكر كيربي أنهم فحصوا التقرير المعني بعناية، وإنهم سيعلنون عن آرائهم حول التقرير والسياسة التي ستتبعها الولايات المتحدة بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة.

يذكر أنه مساء الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.