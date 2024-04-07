ترامب يشبه نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"

الملياردير المثير للجدل، متهم في إحدى هذه الدعاوى بدفع أموال بطريقة مخالفة للقانون إلى نجمة أفلام إباحية للتكتم على علاقة تقول إنها جمعتهما سويا.

وجه القضاء إلى الرئيس السابق اتهامات في أربع دعاوى جنائية (Getty Images)

شبه الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"، في خطوة انتقدها بشدة معسكر منافسه الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

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وخلال العام الماضي، وجه القضاء إلى الرئيس السابق اتهامات في أربع دعاوى جنائية تصل العقوبة في كل منها إلى السجن.

والملياردير المثير للجدل، متهم في إحدى هذه الدعاوى بدفع أموال بطريقة مخالفة للقانون إلى نجمة أفلام إباحية للتكتم على علاقة تقول إنها جمعتهما سويا.

وستبدأ المحاكمة في هذه القضية اعتبارا من 15 نيسان/أبريل.

ويهاجم ترامب بانتظام القاضي خوان ميرشان المكلف ترؤس هذه المحاكمة، وذلك عبر رسائل تحريضية ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين فرض القاضي قيودا على التصريحات الصادرة عن المتهم والمتعلقة بهذه الدعوى.

وفي منشور طويل جدا نشره على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، فصل ترامب بإسهاب هذه القيود المفروضة عليه، متهما القاضي بـ"انتهاك القانون والدستور في الوقت نفسه".

وقال ترامب "إذا كان هذا الدجال المنحاز يريد أن يزج بي في السجن لقولي الحقيقة الواضحة والجلية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث - سيكون ذلك شرفا عظيما".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقارن فيها ترامب نفسه بالزعيم التحرري الجنوب أفريقي، الذي أنهى نظام الفصل العنصري في بلاده في تسعينيات القرن الماضي بعدما أمضى 27 عاما في السجن.

وفي تجمع انتخابي في 2023 ، قارن ترامب نفسه بالرئيس الجنوب أفريقي الذي رحل في 2013.

وقبل أيام قليلة وصل الأمر بترامب لأن ينشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، رسما يظهر فيه السيد المسيح جالسا بجانبه في قاعة المحكمة، كما لو أن الاثنين يحاكمان سويا.

وسارعت حملة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، المرشح لولاية ثانية في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى انتقاد ترامب على هذه المقارنات.

وبنبرة ملؤها السخرية، قالت المتحدثة باسم الحملة ياسمين هاريس في بيان "تخيل أن تكون أنانياً لدرجة أنك تقارن نفسك بالسيد يسوع المسيح وبنيلسون مانديلا في غضون أسبوع ونيف".