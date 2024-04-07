سوناك: مصدومون من حمام الدم في غزة وهذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي

لفت سوناك إلى أنّ "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. المساعدات... يجب أن تتدفق".

سوناك (أ ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، السبت إنّ المملكة المتّحدة "مصدومة من حمام الدم" في غزة و"هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال سوناك "نحن نواصل الدفاع عن حقّ إسرائيل في هزيمة تهديد ’إرهابيي’ حماس والدفاع عن أمنها".

وأضاف "لكنّ المملكة المتّحدة بأكملها مصدومة من حمّام الدم وقد روّعنا مقتل البريطانيين الذين نقلوا الطعام للمحتاجين" في غزة.

وقُتل سبعة عمال إغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في القطاع الإثنين بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم بعد أن أشرفوا على تفريغ شحنة مساعدات نقلتها سفينة من قبرص.

ولفت سوناك إلى أنّ "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي. يجب إطلاق سراح الرهائن. المساعدات... يجب أن تتدفق".

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أنّ "أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية، تؤدّي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد"، معتبرا أنّ هذه هي "أسرع طريقة لإخراج الرهائن وتوصيل المساعدات".

وأضاف "من أجل مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين - الذين يستحقون جميعاً العيش في سلام وكرامة وأمن - فإنّ هذا هو ما سنواصل العمل لتحقيقه".

ودعت الحكومة البريطانية الجمعة إلى "أقصى قدر من الشفافية" و"مراجعة مستقلة تماما" لمقتل عمال الإغاثة السبعة في قطاع غزة.

وزاد مقتلهم الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقا لمجموعات الحدّ من الأسلحة، وافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم نشر سفينة تابعة للبحرية الملكية للمساعدة في إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وإلى جانب ذلك، أعلنت بريطانيا أيضا عن حزمة بقيمة 9,7 مليون جنيه إسترليني (12,25 مليون دولار) لتوصيل المساعدات والخبرة اللوجستية لدعم الممر الإنساني في شرق البحر الأبيض المتوسط بين قبرص وغزة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن بريطانيا وحلفائها بحاجة إلى "بحث كل الخيارات" بما في ذلك توصيل المساعدات بحرا وجوا "لتخفيف المحنة" في القطاع.