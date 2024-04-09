واشنطن تزوّد أوكرانيا أسلحة وذخائر إيرانية صادرتها من الحوثيين

قالت القيادة المركزية الأميركية: "نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 (سلاح كلاشنيكوف) من طراز أيه كاي - 47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار 7,62 ميليميتر إلى القوات المسلحة الأوكرانية"

زوّدت الولايات المتحدة، أوكرانيا، بأسلحة خفيفة وذخيرة تمّت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي إن "حكومة الولايات المتحدة نقلت أكثر من 5000 (سلاح كلاشنيكوف) من طراز أيه كاي - 47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة عيار 7,62 ميليميتر إلى القوات المسلحة الأوكرانية" الأسبوع الماضي.

وآخر إعلان بخصوص مصادرة سلاح كانت قد قالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصّة "إكس" في منتصف شباط/ فبراير الماضي أن: "سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي قامت بمصادرة شحنة من الأسلحة التقليدية المتطورة وغيرها من المساعدات الفتّاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من على سفينة في بحر العرب في 28 كانون الثاني/ يناير".

CENTCOM Intercepts Iranian Weapons Shipment Intended for Houthis



TAMPA, Fla. – A U.S. Coast Guard cutter, forward deployed to the U.S. Central Command (CENTCOM) area of responsibility, seized advanced conventional weapons and other lethal aid originating in Iran and bound to… pic.twitter.com/inkw4ihq1I — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2024

وأضاف البيان أن الشحنة تحتوي على أكثر من 200 حزمة تشمل مكونات صواريخ ومتفجرات وأجهزة أخرى.