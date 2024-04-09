واشنطن تعلن تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" اليوم، الثلاثاء، تدمير منظومة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضية لجماعة الحوثي باليمن.

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وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "القيادة المركزية الأميركية نجحت الإثنين في تدمير منظومة دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية (تابعة للحوثيين)".

وأوضحت أنها دمرت أيضا "طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة باليمن".

وفيما لم يصدر تعقيب فوري للحوثيين بشأن بيان "سنتكوم"، أعلنت الجماعة الإثنين "إصابة مدني بجروح خطيرة وتدمير منزله في غارة أميركية بريطانية على قرية المنظر في محافظة الحديدة غربي اليمن".

في سياق متصل، أفادت "سنتكوم" بأنه في 7 نيسان/ أبريل الجاري "تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين (لم يحددها)، نحو سفينة الشحن إم/ في هوب التابعة لتحالف حارس الازدهار، في خليج عدن، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأشارت إلى أن "القيادة المركزية الأميركية ملتزمة بحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن التحالف والسفن التجارية".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وقالت الجماعة مؤخرا إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".