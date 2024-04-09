وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

دعا وزير خارجية فرنسا إلى تعزيز الضغوط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها لدفعها إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة من أكثر من 6 أشهر أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف مدني.

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط قد تصل إلى فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

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وقال سيجورنيه لإذاعة "آر إف آي" وقناة "فرانس 24 التلفزيونية"، إنه "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".

وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

وارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة إلى 33,207 فلسطينيين على الأقل. ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا الرئيسان، الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة والإفراج عن "جميع الرهائن"، محذّرين إسرائيل من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم شنّه في رفح.

وكتب القادة الثلاثة في مقالة رأي نشرتها أربع صحف يومية هي "لو موند" الفرنسية و"واشنطن بوست" الأميركية و"الرأي" الأردنية والأهرام "المصرية"، الإثنين، أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن".

وجاء في المقالة "على ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728". وشدّدوا على "الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن" المحتجزين في غزة.