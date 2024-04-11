بايدن وبلينكن يؤكدان دعمهما لإسرائيل ضد التهديدات الإيرانية

"قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الجنرال إريك كوريلا، يصل اليوم الخميس، إلى تل أبيب، لعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف التنسيق بشأن "الاستعداد الأميركي الإسرائيلي المشترك لهجوم محتمل من جانب إيران".

جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، التأكيد على أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم "المطلق" لإسرائيل بمواجهة تهديدات إيران.

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تأكيد بايدن جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في البيت الأبيض بواشنطن.

وذكر الرئيس الأميركي أنه ناقش مع كيشيدا التطورات في الشرق الأوسط، وأنهما قيّما الأزمة بقطاع غزة والملفات المتعلقة بإيران.

وأضاف: "ناقشنا أيضا التهديد الإيراني الخطير بشن هجوم على إسرائيل خلال لقائنا. وكما أخبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن التزامنا الأمني ​​تجاه إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية ووكلائها في المنطقة لا يتزعزع".

وشدد بايدن على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل ضمان أمن إسرائيل.

أما وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، فأكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب تل أبيب ضد التهديدات الإيرانية.

إلى ذلك يصل قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، الجنرال إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى تل أبيب، لعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف التنسيق بشأن "الاستعداد الأميركي الإسرائيلي المشترك لهجوم محتمل من جانب إيران".