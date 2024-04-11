شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تمدد إلى السبت تعليق رحلاتها من وإلى طهران

أفادت الشركة الألمانية في بيان "نظرا إلى الوضع الراهن، وبعد تقييم دقيق، تعلّق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى السبت 13 نيسان/أبريل ضمنا".

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، الخميس، أنها مددت إلى السبت على الأقل، قرار تعليق رحلاتها من وإلى طهران، في ظل التوترات المرتبطة بتهديد إيران بالرد على إسرائيل بعد قصف مبنى قنصليتها في دمشق.

وأفادت الشركة الألمانية في بيان "نظرا إلى الوضع الراهن، وبعد تقييم دقيق، تعلّق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى السبت 13 نيسان/أبريل ضمنا". وكانت الشركة أعلنت ليل الأربعاء تعليق رحلاتها حتى الخميس.

وكانت قد أعلنت "لوفتهانزا"، أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس بشكل مبدئي بسبب "الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وقالت الشركة في بيان إنها "تراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار ونحن على اتصال وثيق مع السلطات".

وذكرت صحيفة ألمانية نقلا عن متحدث باسم الشركة: "قررت (لوفتهانزا) بعد تقييم دقيق، تعليق الرحلات الجوية من وإلى طهران حتى الخميس 11 أبريل 2024". وأضاف: "سلامة ضيوفنا وأفراد الطاقم لها الأولوية القصوى بالنسبة لوفتهانزا".

وكان قد أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارة لإحدى مواقع بطاريات القبة الحديدية شماليّ البلاد، أمس الأربعاء، حيث اطّلع على "جاهزية القوات لمواجهة التهديدات في مختلف الساحات"، وقال خلالها إن تل أبيب ستردّ بعمليّة هجوميّة على أراضي أيّ جهة تهاجم إسرائيل، في إشارة إلى هجوم مُحتمل قد تنفّذه إيران، ردًّا على مقتل 7 من عناصر "الحرس الثوري" الذين قُتلوا في ضربة إسرائيلية في العاصمة السورية دمشق.