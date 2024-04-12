إسبانيا والنرويج: ندعم دولة فلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسباني، إنه "يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بغزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، ولا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة".

قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، مستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، وفي رسالة منسقة مشتركة بينه وبين رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، "تنسيق مع النرويج على رسالة نحو حل يمنح الإسرائيليين والفلسطينيين مستقبلا يتسق بالسلام".

وقال رئيس الوزراء الإسباني، إنه "يجب التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار بغزة والسماح للمؤسسات الإنسانية بالعمل دون أي تهديد، ولا يمكن السماح بمزيد من العنف وقتل المدنيين في غزة".

وأضاف سانشيز إننا "مستعدون للاعتراف بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن وبعضوية كاملة في الأمم المتحدة".

ورأى سانشيز، الذي يعدّ من أكثر الأصوات انتقادا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، أمام النواب الإسبان، الأربعاء، أن الاعتراف بدولة فلسطينية، هو "مصلحة جيوسياسية لأوروبا"، مؤكدا مجددا أن مدريد "مستعدة" للقيام بهذه الخطوة.

وقال سانشيز إن "الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية، ما لم تعترف بوجودها".

وأضاف أن اعترافا كهذا يندرج في إطار "المصلحة الجيوسياسية لأوروبا"، وإسبانيا "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية" من دون أن يحدّد موعدا لذلك.

وكان سانشيز قد قال في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه الأسبوع الماضي خلال جولة في الأردن والسعودية وقطر، إن إسبانيا تعتزم القيام بذلك بحلول نهاية حزيران/ يونيو.

وفي نهاية آذار/ مارس، أصدر إعلانا مشتركا مع نظرائه الإيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكد أنهم "مستعدون للاعتراف بفلسطين"، عندما يطون شأن ذلك، أن "يقدم مساهمة إيجابية" في حلّ النزاع الفلسطينيّ - الإسرائيليّ.