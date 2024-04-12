النيجر تستلم أنظمة دفاع جوي من روسيا

وزارة الداخلية في نيامي: واشنطن ستقدم "مشروعًا" بشأن "ترتيبات انسحاب" قواتها المنتشرة في النيجر.

وصل مدربون عسكريون روس وأنظمة دفاع جوي إلى النيجر، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في نيامي.

وعرضت قناة "تيلي ساحل" في وقت متأخر، الخميس، لقطات لطائرة شحن روسية بعيد هبوطها في مطار نيامي ليل الأربعاء، مشيرة إلى "وصول الدفعة الأحدث من التجهيزات العسكرية والمدربين العسكريين من وزارة الدفاع الروسية".

كما وأشارت الى أن روسيا ستساعد في "إقامة نظام دفاع جوي... لضمان السيطرة الكاملة على مجالنا الجوي".

إلى ذلك، نقل التلفزيون عن أحد المدربين الروس قوله "نحن هنا لتدريب جيش النيجر ومساعدته في استخدام التجهيزات التي وصلت للتو"، مشيرًا إلى أنها تعود "لتخصصات عسكرية مختلفة".

يذكر أن الحكومة العسكرية في النيجر المنبثقة من الانقلاب على الرئيس، محمد بازوم، وافقت على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا في كانون الثاني/يناير، بعدما طردت القوات الفرنسية التي كانت موجودة على أراضيها.

وكان رئيس النظام العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، تحدث هاتفيا الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 آذار/مارس. وقالت السلطات في حينه إنهما بحثا في التعاون الأمني و"التعاون الاستراتيجي" في مواجهة "التهديدات الراهنة"، من دون تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

ولا تزال النيجر تستضيف على أراضيها زهاء ألف جندي أميركي، الا أن تحركاتهم باتت مقيّدة منذ الانقلاب.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت النيجر إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "بمفعول فوري". وأكدت وزارة الداخلية في نيامي أن واشنطن ستقدم "مشروعًا" بشأن "ترتيبات انسحاب" قواتها المنتشرة في النيجر.