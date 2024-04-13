تقرير: واشنطن رصدت تحريك إيران لطائرات مسيرة وصواريخ كروز

أضاف المصدران، في وقت متأخر من الجمعة، أن "الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية".

رجحت الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف محددة داخل إسرائيل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية وآخر مطلع على المعلومات الاستخبارية (لم تسمّهما) قولهما إن "المليشيات الموالية لإيران قد تشارك أيضا في تنفيذ الهجمات، التي من المرجح أن تشن ضد أهداف داخل إسرائيل وفي أنحاء المنطقة".

وأضاف المصدران، في وقت متأخر من الجمعة، أن "الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات مسيرة وصواريخ كروز، ما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية".

وليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها، حسب المصدر نفسه.

ويترقب العالم رد إيران المحتمل على هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وسط تقارير دولية تفيد بأن الرد "وشيك".

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة إنه يتوقع أن تحاول طهران توجيه ضربة لإسرائيل في المدى القريب ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وحض الجمهورية الإسلامية على عدم مهاجمة تل أبيب.

وقال بايدن "لا أريد الخوض في معلومات سرية لكنني أتوقع (أن تحصل الضربة) عاجلا وليس آجلا". ولدى سؤاله عن ماهية رسالته لإيران في ما يتعلق بتوجيه ضربة لإسرائيل، قال بايدن "لا تفعلوا!".

ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تتبنى إسرائيل رسميا اغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.