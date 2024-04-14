الهجوم الإيراني على إسرائيل: جلسة طارئة لمجلس الأمن والقوى الغربية تندد

دانت القوى الغربية الضربات الإيرانية على إسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، بناء على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطية للمجلس، غداة إطلاق إيران أكثر من 300 مسيرة وصاروخ ضد إسرائيل ردا على استهداف قنصلية طهران في دمشق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودانت القوى الغربية الضربات الإيرانية على إسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "التزام الولايات المتحدة الثابت أمن إسرائيل".

وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، مجددا دعم بايدن "الصارم" لأمن إسرائيل.

من جهته، أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أن الهجوم يظهر "الضعف الكبير" للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديموقراطي بايدن الذي سيتنافس وإياه في

بدروه، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر منصة إكس أن الاتحاد "يدين بشدة" هجوم إيران على إسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطر للأمن الإقليمي".

وندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالهجوم الإيراني "المتهور"، مؤكدا أن بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل".

وقال سوناك "إلى جانب حلفائنا، نعمل في شكل حثيث على ضمان استقرار الوضع والحول دون تصعيد إضافي. لا أحد يريد أن يرى إراقة مزيد من الدماء".

وأعربت الصين عن "قلقها العميق" من الهجوم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لم يتم كشف اسمه إن بكين "تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الراهن، وتدعو كل الأطراف المعنيين الى ممارسة الهدوء، وضبط النفس لتفادي تصعيد إضافي".

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بشدة التصعيد الخطر" المتمثل في الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيا إلى "وقف فوري لهذه الأعمال العدائية".

وقال "أحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عبر منصة "إكس" أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب الوزير أن "إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتجازف بحصول تصعيد عسكري"، مضيفا أن "فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها" مع الدولة العبرية.

من جانبها، حذرت ألمانيا من أن الهجوم الإيراني قد "يغرق منطقة بكاملها في الفوضى".

وكتبت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك، على منصة "إكس" "ندين بأشد العبارات الهجوم المستمر الذي قد يغرق منطقة بكاملها في الفوضى"، مضيفة "على إيران ووكلائها أن يوقفوا هذا الأمر فورا". وكررت أن برلين تقف "بحزم الى جانب اسرائيل".

وأعلن وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تتابع الوضع "باهتمام وقلق" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وكتب على منصة "إكس"، "نتابع باهتمام وقلق ما يحدث في الشرق الأوسط"، مضيفا "تحدثت مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الدفاع غيدو كروسيتو، الحكومة مستعدة للتعامل مع أي نوع من السيناريوهات".