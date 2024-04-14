عبد اللهيان: واشنطن علمت بالعملية العسكرية الإيرانية الدفاعية المشروعة مسبقا

شدّد عبد اللهيان أن "القوات المسلحة الإيرانية قامت بعملية منسقة ضربت فيها أهدافا عسكريةً داخل عمق الكيان الصهيوني، وفي رسالتنا للبيت الأبيض فجر اليوم أوضحنا أن عملياتنا كانت محدودة وهي لمعاقبة الكيان الصهيوني".

قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في تصريحات صحافية إن "الكيان الصهيوني فهم ضبطنا للنفس بشكل خاطئ وقام بعمليات إرهابية بمقاتلة وصواريخ أميركية ضد القنصلية الإيرانية".

وأشار عبد اللهيان إلى أن الجمهورية الإسلامية حاولت "عبر القنوات الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الصهيوني على قنصليتنا في دمشق"، وأوضح حلفاء إسرائيل "أعاقوا محاولتنا الدبلوماسية لدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان على قنصليتنا في دمشق".

وشدّد عبد اللهيان أن "القوات المسلحة الإيرانية قامت بعملية منسقة ضربت فيها أهدافا عسكريةً داخل عمق الكيان الصهيوني، وفي رسالتنا للبيت الأبيض فجر اليوم أوضحنا أن عملياتنا كانت محدودة وهي لمعاقبة الكيان الصهيوني".

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن إيران أعلمت "الدول أن الرد سيكون في إطار الرد المشروع والحازم والطبيعي ونحن نأخذ بعين الاعتبار أمن المنطقة، للدول التي لديها علاقات عسكرية مع ‘إسرائيل‘ نقول نحن لا نبحث عن استهداف القواعد الأميركية أو توسيع دائرة الصراع".

وأضاف "أخبرنا دول الجوار ودول المنطقة قبل 48 ساعة بأن الرد الإيراني هو دفاع مشروع، وفي حال تدخلت الولايات المتحدة للدفاع عن الكيان الصهيوني من أراضي دول المنطقة فإننا سنتصدى لها".

وقال عبد اللهيان إن "الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية العسكرية الإيرانية الدفاعية المشروعة مسبقا، وإيران ستكون مضطرة لضرب القواعد العسكرية في الدول المجاورة إذا تعرضت لأي عدوان".