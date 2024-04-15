ألمانيا تستدعي السفير الإيراني عقب الهجوم على إسرائيل

أشار فاغنر إلى أن وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، تحدثت هاتفيا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد، أكدت فيه موقف ألمانيا من الهجمات على إسرائيل.

أعلنت الخارجية الألمانية اليوم، الإثنين، استدعاء السفير الإيراني إلى مقر الوزارة على خلفية هجوم طهران على إسرائيل ليل السبت – الأحد.

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وذكر الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي بالعاصمة برلين "يمكنني أن أبلغكم أنه تم استدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية صباح اليوم. والاجتماع مستمر معه في الوقت الراهن".

ولفت المسؤول الألماني إلى استدعاء سفير بلاده لدى طهران إلى الخارجية الإيرانية مع مجموعة من السفراء الغربيين على خلفية الهجوم على إسرائيل وما تبعه من ردود وتصريحات من مختلف العواصم.

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، تحدثت هاتفيا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد، أكدت فيه موقف ألمانيا من الهجمات على إسرائيل.

واستدعت الخارجية الإيرانية الأحد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء الرد العسكري على إسرائيل.

وأفادت الوزارة في بيان، بأنها ذكّرت السفراء باعتداءات إسرائيل ضد إيران وهجومها على بعثتها الدبلوماسية في سورية، وأبلغتهم بموقف بلادهم غير المسؤول حيال تلك الاعتداءات الإسرائيلية.

وليل السبت - الأحد، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها، وجاء ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع نيسان/ أبريل الجاري وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري.