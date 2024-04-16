إردوغان: المنطقة حبلى بتوترات جديدة ونتنياهو وحكومته يعرضانها للخطر

بينّ إردوغان، أن "المنطقة حبلى بتوترات جديدة ما لم يتوقف الظلم والإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن "صب الزيت على النار ومحاباة حكومة نتنياهو باستمرار لن يفيد أحدا".

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن "نتنياهو يعرض حياة مواطنيه وشعوب المنطقة للخطر من أجل مد عمر حياته السياسية"، مشيرا إلى أن "من لم يرفعوا صوتهم ضد الموقف العدواني الإسرائيلي منذ أشهر بدأوا على الفور في سباق لإدانة الرد الإيراني، رغم أن نتنياهو هو من يجب إدانته أولا".

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وحمل إردوغان في كلمته عقب اجتماع الحكومة التركية بالعاصمة أنقرة "نتنياهو وإدارته المتعطشة للدماء بالدرجة الأولى المسؤولية عن التوتر ليلة 13 نيسان/ أبريل"، مضيفا أن "التصريحات التي يتم الإدلاء بها دون قبول هذه الحقيقة لن تحقق أي فائدة في تخفيف التوتر".

وأكد أن تركيا زادت في اليومين الماضيين اتصالاتها من أجل الحيلولة دون صرف الأنظار عن "المجازر" في غزة، وتعهد بمواصلة الاتصالات الدبلوماسية على مدار الأسبوع.

وأوضح أن "الضحايا الوحيدون منذ 193 يوما هم سكان غزة المظلومون"، داعيا إلى ضرورة تحرك "كل صاحب مسؤولية على رأسهم العالم الإسلامي والجامعة العربية".

وبينّ إردوغان، أن "المنطقة حبلى بتوترات جديدة ما لم يتوقف الظلم والإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن "صب الزيت على النار ومحاباة حكومة نتنياهو باستمرار لن يفيد أحدا".

وشدد على أن بلاده لفتت إلى "خطر انتشار النار إلى المنطقة منذ اليوم الأول للأزمة في غزة"، وقال "في وقت كنا نحاول فيه وقف إراقة الدماء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، بذلنا جهودا مكثفة على جميع المستويات لمنع تصاعد التوتر بشكل أكبر".

ولفت إلى أن تركيا هي "البلد الذي قاد فرض قيود الصادرات لإسرائيل عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضاف "على الرغم من هذه الحقيقة، تعرضت حكومتنا للأسف لاتهامات غير عادلة وجائرة وانتهازية".

وأردف: "مثلما احتضنا جيراننا السوريين عندما بدأ الصراع لأول مرة قبل 13 عامًا، وكما لم ندر ظهورنا للفارين من الحرب في أوكرانيا، وكما حشدنا مواردنا عندما نفث داعش إرهابه في العراق، وكما بذلنا الجهود لإنهاء النزاع بين إخواننا في السودان، سنواصل القيام بواجبنا الأخوي خلال أزمة غزة أيضًا".

وأشار أردوغان إلى أن المخاطر التي كانوا يحاولون منعها خلال الأشهر السبعة الماضية بدأت تتحقق تدريجيًا.

وبين أن الأحداث التي وقعت خلال نهاية الأسبوع (الرد الإيراني على إسرائيل) تظهر ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب وإمكانية نشوب حرب قد تشمل المنطقة بأكملها.

واستطرد "إجراء تقييم يعتمد على ليلة 13 نيسان/ أبريل (الرد الإيراني) فقط لن يكون موقفًا عادلاً ومنصفًا ومبدئيًا، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات استفزازية لنشر النار في المنطقة، واستهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية فيينا هو القشة الأخيرة".

وذكر إردوغان، أن بلاده رسخت مكانتها بصفتها "الدولة الأكثر تقديما للمساعدات إلى قطاع غزة من خلال السفينة الخيرية التاسعة التي انطلقت اليوم بحمولة 3 آلاف و774 طنا".

وشدد على أن تركيا لم تسمح ببيع أي مواد إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية "حتى قبل وقت طويل من ارتكابها للمجازر في غزة".