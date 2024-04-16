الاتحاد الأوروبيّ يعتزم توسيع عقوباته على إيران وسوناك يدعو نتنياهو إلى التحلّي بالهدوء

خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدد سوناك على أن "تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد، وسيؤدي فقط إلى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الأوسط".

دعا رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، الثلاثاء، رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى التحلي بـ"الهدوء"، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت- الأحد، مؤكدا أن التصعيد "لا يصبّ في مصلحة أحد"، بحسب داونينغ ستريت.

وخلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدد سوناك على أن "تصعيدا كبيرا لا يصب في مصلحة أحد، وسيؤدي فقط إلى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الأوسط".

ونقل ناطق باسم داونينغ ستريت عن سوناك قوله، إن إيران "أخطأت الحساب في شكل خطير، وزادت من عزلتها على الساحة الدولية، ومجموعة الدول السبع تنسق ردا دبلوماسيا".

وإذ كرّر "دعم المملكة المتحدة الراسخ لأمن اسرائيل وأمن المنطقة"، أكد سوناك أنه لا يزال "قلقا بشدة حيال الأزمة الإنسانية المتفاقمة" في غزة، وحضّ إسرائيل على فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية "في أسرع وقت".

كذلك، أبدى "خيبة أمل كبيرة لكون حماس عطلت الاتفاق خلال عطلة نهاية الاسبوع والذي كان من شأنه أن ينقذ ارواحا فلسطينية ويضمن الإفراج عن الرهائن بأمان".

والإثنين، دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون إسرائيل الى عدم الرد على الهجوم الإيراني لتجنب التصعيد.

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوباته على إيران

وفي سياق ذي صلة، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على ايران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل.

وقال بوريل إثر اجتماع طارىء عبر الفيديو ضمّ وزراء خارجية دول الاتحاد: "تقضي الفكرة بتوسيع نظام (العقوبات) الموجود في ما يتصل بالمسيرات الإيرانية".

وفي تموز/ يوليو 2023 فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على خلفية الدعم العسكري الذي توفره إيران لروسيا في حربها مع أوكرانيا، ومنع خصوصا تصدير مكونات تستخدم في صنع المسيرات من دوله إلى ايران.

وتؤيد فرنسا وألمانيا توسيع هذه العقوبات، لتشمل أنواعا أخرى من الأسلحة مثل الصواريخ، علما بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك إلى الآن أي دليل على استخدام صواريخ ايرانية في قصف المدن والبنى التحتية الأوكرانية.

ويمكن أيضا أن يشمل نظام العقوبات حلفاء طهران في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن، بحسب ما أوضح بوريل.

وأشار إلى أن جميع وزراء الخارجية الـ27، قد "نددوا بشدة بالهجوم الإيراني" على إسرائيل، مع التشديد على ضرورة تجنب "تصعيد" إقليمي.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات أوروبية جديدة على المسيرات الإيرانية.