عقوبات أميركية على 500 شخصية وكيان مرتبطين بإيران

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن أفعال إيران تهدد الاستقرار بالشرق الأوسط، وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية. وأضافت الوزيرة أن أميركا ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء "لمواصلة عرقلة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيرها.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها الأخير الذي استهدف إسرائيل بعشرات المسيرات والصواريخ.

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وأفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة أصدرت، عقوبات جديدة متعلقة بإيران.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن أفعال إيران تهدد الاستقرار بالشرق الأوسط، وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.

وأضافت الوزيرة أن أميركا ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء "لمواصلة عرقلة أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار"، على حد تعبيرها.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان "على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلاؤها منذ 2021".

وتفرض الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات عديدة على إيران لأسباب متعددة.

وتصاعدت المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في مطلع الأسبوع، ردا على ما يعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على سفارة طهران في سورية هذا الشهر.

وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة، فيما تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

يشار إلى أن سبب بعض تلك العقوبات إلى برنامج إيران النووي، وبعضها بسبب ما تقول الدولتان إنه دعم إيراني لروسيا في حربها على أوكرانيا من خلال تزويدها بالمسيرات، وبعضها بسبب ما تقولان إنه دعم إيراني لجماعة الحوثي اليمنية في عملياتها التي تشنها ضد السفن الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر.