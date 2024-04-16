محقّقون أمميّون: إسرائيل تعرقل الوصول إلى الضحايا المزعومين لهجوم حماس

ال محقق آخر هو الأسترالي كريس سيدوتي: "حتى الآن، في ما يتعلق بإسرائيل، لم نواجه نقصا في التعاون فحسب بل واجهنا أيضًا عرقلة فعلية لجهودنا لجمع الأدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين وضحايا الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل".

أكّد محققو الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "عرقلة" إسرائيل الوصول إلى ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مشيرين إلى "عدم تعاون" من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، نافي بيلاي: "أشعر بالأسف لأن الأشخاص في إسرائيل الذين يرغبون في التحدث إلينا يُحرمون من هذه الفرصة، لأننا لا نستطيع الدخول إلى إسرائيل".

وكانت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2021، تعرض التقدم المحرز في عملها أمام الدبلوماسيين في جنيف، خلال اجتماع نظمته مصر.

وأوضحت بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، والرئيسة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، أن اللجنة التي ترأسها تدرس "الجرائم" التي ارتكبت خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية وتلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن اللجنة ستقدم نتائج أعمالها في حزيران/ يونيو.

وقال محقق آخر هو الأسترالي كريس سيدوتي: "حتى الآن، في ما يتعلق بإسرائيل، لم نواجه نقصا في التعاون فحسب بل واجهنا أيضًا عرقلة فعلية لجهودنا لجمع الأدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين وضحايا الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد سيدوتي "لدينا اتصالات مع العديد من الأشخاص لكننا نرغب في أن نتصل بآخرين".

وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد إلى الحكومة الإسرائيلية لتتعاون، وإلى ضحايا وشهود الأحداث في جنوب إسرائيل للاتصال بلجنة التحقيق حتى نتمكن من سماع ما تعرضوا له".