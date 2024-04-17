بايدن: إذا صعّدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير فقد ننجرّ.. "لن نقف مكتوفي الأيدي"

في حين ذكر بايدن أن "طهران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، شدّد على أن "الجيش الإسرائيلي يمتلك التكنولوجيا والتدريب اللازمين للدفاع عن البلاد".

قال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، في مقالة في "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، إنه إذا ما صعّدت إيران هجومها على إسرائيل بشكل كبير، فقد تنجرّ الولايات المتحدة.

وفي حين ذكر بايدن أن "طهران تريد تدمير إسرائيل إلى الأبد ومحو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، شدّد على أن "الجيش الإسرائيلي يمتلك التكنولوجيا والتدريب اللازمين للدفاع عن البلاد".

وأضاف بايدن: "إسرائيل شريكنا الأقوى بالمنطقة، ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا ضعفت دفاعاتها".

وفي المقالة ذاتها، قال الرئيس الأميركي، إن "على مجلس النواب إقرار تشريع يتعلق بأمن أوكرانيا وإسرائيل، ومساعدة الفلسطينيين".

وتأتي مقالة بايدن، فيما سعت إيران من خلال استعراض منظوماتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة في عرض لمناسبة اليوم الوطني للجيش، اليوم الأربعاء، إلى إظهار "جاهزيتها" لمواجهة ردّ محتمل من إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل.

وشكّل العرض السنوي للقوات المسلحة مناسبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لإطلاق تحذيرات جديدة لإسرائيل، وقال في كلمة أمام أبرز قادة الجيش والحرس الثوري بعد العرض الذي أقيم في قاعدة عسكرية قرب طهران "إذا ارتكب النظام الصهيوني أدنى عدوان على أرضنا سيؤدي ذلك إلى رد قاس وعنيف".

وأكدت إسرائيل أنها ستردّ على الهجوم الذي شنّته إيران ليل السبت الأحد، على رغم إعلانها أنها تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، من اعتراض غالبية المسيرات والصواريخ التي أطلقتها طهران. وتؤكد الدولة العبرية أن عدد المقذوفات تجاوز 300.

وشدّد رئيسي على أن هجوم طهران "أظهر... أن قواتنا المسلحة جاهزة". وأضاف أن العملية "أثبتت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر". وأكد أن الهجوم كان "إجراء دقيقا ومحدودا وعقابيا" ردا على استهداف إسرائيل لقنصلية بلاده في دمشق في الأول من نيسان/ أبريل، مما أسفر عن مقتل سبعة أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان بارزان.