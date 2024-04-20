إردوغان يستقبل هنيّة في إسطنبول

ردا على سؤال حول المواضيع التي سيتناولها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إسطنبول اليوم السبت، قال إردوغان: "فلنحتفظ بهذه الأجندة بيننا وبين السيد هنية، ونتخذ خطواتنا وفقا لذلك".

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إسطنبول.

وعقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول.

وكان قد انتقد إردوغان، الفيتو الأميركي بمجلس الأمن ضد طلب فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، معربا عن أسفه من وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة إسطنبول.

وردا على سؤال حول زيارته المرتقبة إلى العراق الإثنين، أوضح أن الزيارة كانت مقررة في وقت سابق، وأنه سيقوم بها الآن مع انتهاء الانتخابات (في تركيا).

وأكد أنه سيعقد اجتماعات في العاصمة بغداد مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن ثم يتوجه إلى أربيل، حيث سيلتقي مسؤولي إقليم شمال العراق.

وقال: "ستتاح لنا الفرصة لمناقشة مشاكل شمال العراق، وكذلك المشاكل المتعلقة بالحكومة المركزية، وهذا بالطبع سيكون أيضا من المواضيع التي سنناقشها في الإطار العام للعلاقات التركية العراقية".

وحول الأنباء عن هجوم إسرائيلي على إيران فجر اليوم، ذكر أردوغان أنه لا تصدر بيانات واضحة من كل إسرائيل وإيران بهذا الخصوص.

وأردف أن الجانب الأميركي أيضا أدلى بتصريحات متفاوتة من قبيل (لدينا علم/ ليس لدينا علم) بالهجوم، مضيفا: "لكن الأهم من ذلك، أن تصريحات واشنطن الأخيرة في مجلس الأمن تظهر وقوفها إلى جانب إسرائيل".

وبخصوص الفيتو الأميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، أكد الرئيس التركي أنه "في الوقت الذي وقف فيه الجميع بجانب فلسطين، انحازت الولايات المتحدة إلى إسرائيل للأسف".

وردا على سؤال حول المواضيع التي سيتناولها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في إسطنبول اليوم السبت، قال إردوغان: "فلنحتفظ بهذه الأجندة بيننا وبين السيد هنية، ونتخذ خطواتنا وفقا لذلك".