10 قتلى باصطدام مروحيتين عسكريتين في ماليزيا

قال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".

تحطمت مروحيتان عسكريتان ماليزيتان بعد اصطدامهما خلال مهمة تدريبية في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 10 من أفراد الطاقم كانوا على متنهما، وفق ما أفادت فرق الإسعاف.

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وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما".

وقالت البحرية الماليزية "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".