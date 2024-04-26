إرجاء لقاء بين إردوغان وبايدن كان مقررا في 9 أيار

لم تعلن الرئاسة التركية رسميا عن زيارة إردوغان، لكن مسؤولا تركيا قال في آذار/مارس إنها ستتم في 9 أيار/مايو.

أفاد مسؤول تركي، الجمعة، بأن لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض في 9 أيار/مايو تم تأجيله.

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وهذا أول اجتماع كان سيستضيفه البيت الأبيض بين الرئيسيين اللذين التقيا آخر مرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا في تموز/يوليو الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من أيار/مايو تم تأجيلها بسبب تغيير في برنامج إردوغان".

وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد جديد" بعد اتصال بين الرئيسين.

ولم تعلن الرئاسة التركية رسميا عن زيارة إردوغان، لكن مسؤولا تركيا قال في آذار/مارس إنها ستتم في 9 أيار/مايو.

ويسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي إلى تحسين العلاقات التي توترت بسبب عدد من الخلافات من بينها تأخر تركيا في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.