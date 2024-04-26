هجوم صاروخي يستهدف سفينة قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية

نصحت الهيئة البريطانية السفن في المنطقة "بتوخي الحذر أثناء العبور"، وإبلاغها عن أي "نشاط مشبوه".

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مساء الجمعة، وقوع حادثة قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على باب المندب.

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وقالت الهيئة "تلقينا تقريرا عن حادثة (هجوم بحري) وقعت على بعد 14 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة المخا في اليمن".

وأضافت أن "السلطات تحقق في الحادثة"، دون الكشف عن تفاصيله أو تداعياته.

وعليه نصحت الهيئة البريطانية السفن في المنطقة "بتوخي الحذر أثناء العبور"، وإبلاغها عن أي "نشاط مشبوه".

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذه الحادثة هي رقم 66 منذ بدء هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، بأن السفينة أصيبت بأضرار إثر تعرضها لهجومين متتاليين قبالة سواحل المخا.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغا من سفينة عن هجومين" على بعد 14 ميلا بحريا نحو جنوب غرب المخا.

وأضافت أنه "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم. بعد ذلك حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".

وتتبع مدينة المخا إداريا لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية وتطل على مضيق باب المندب.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أميركية أو بريطانية، أو داعمة لتل أبيب.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.