جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج إثر مظاهرات مناصرة غزة

بحسب تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد اعتقلت الشرطة 93 طالبا في الجامعة، بسبب المظاهرات المناصرة لغزة التي انتشرت عبر البلاد.

أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أمس الخميس، إلغاء حفل التخرج الرئيسي في أيار/ مايو مع استمرار الاحتجاجات في جامعات الولايات المتحدة، ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وجاء في بيان الجامعة أن سبب إلغاء الحفل الذي سيشارك فيه نحو 65 ألف شخص هو "تدابير الأمن الجديدة".

وبحسب تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد اعتقلت الشرطة 93 طالبا في الجامعة، بسبب المظاهرات المناصرة لغزة التي انتشرت عبر البلاد.

واعتقلت 30 طالبا في جامعة إيموري بولاية جورجيا بينهم أستاذان جامعيان خلال الاحتجاجات وفقا لتقرير شبكة سي إن إن.

واعتقلت أكثر من 108 طلاب في مظاهرات داعمة لفلسطين في كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس وفقًا لتقرير شبكة CBS News.

وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".