سيناتور أميركيّ: الاحتجاجات ضد مجازر حكومة نتنياهو بغزة ليست معادة للسامية

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز خاطب نتنياهو قائلا: "لا تستهزئ بذكاء الشعب الأميركي عبر مساعيك لصرف انتباهنا عن السياسات العسكرية الفاشلة، وغير الأخلاقية لحكومتك المتطرفة والعنصرية".

وجّه السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، نقدا لاذعا لادعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بأن المظاهرات التضامنية مع غزة في الجامعات الأميركية "معاداة للسامية".

وقال في منشور عبر منصة "إكس"، أمس الخميس: "كلا، يا سيد نتنياهو، إن تسليط الضوء على مجازر حكومتك المتطرفة التي قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وجرحت أكثر من 77 ألفا، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ليس معاداة للسامية أو تأييدا لحماس".

وأضاف: "لا تستهزئ بذكاء الشعب الأميركي عبر مساعيك صرف انتباهنا عن السياسات العسكرية الفاشلة وغير الأخلاقية لحكومتك المتطرفة والعنصرية".

وأضاف: "لا تستخدم معاداة السامية لصرف الانتباه عن الاتهامات التي تواجهها من المحاكم الإسرائيلية (في قضايا فساد). محاسبتك على أفعالك ليست معادية للسامية".

ويعد ساندرز من أهم السيناتورز اليهود في مجلس الشيوخ الأميركي، انتقادا لحكومة نتنياهو المتطرفة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".