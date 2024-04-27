أعضاء كونغرس يطالبون بايدن بالضغط على إردوغان لإلغاء "أسطول الحرية"

إلى ذلك أعربت الرسالة عن "القلق إزاء تصريحات الرئيس التركي بخصوص التبادل التجاري مع إسرائيل، والقيود التجارية التي فرضتها تركيا على تصدير مواد البناء".

دعا عشرون نائبًا في الكونغرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "لممارسة الضغط" على الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لمنع انطلاق "أسطول الحرية" إلى غزة، وكذلك "لإنهاء التقييدات التجارية" التركية على إسرائيل.

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وبحسب تقرير لموقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم السبت، من ضمن الموقعين، بالإضافة إلى 14 نائبًا عن الحزب الديمقراطي وخمسة عن الحزب الجمهوري، رئيس لجنة تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، عضو الكونغرس، ستيف كوهين.

وطالب الموقعون الرئيس الأميركي بـ"التواصل المباشر مع الرئيس التركي، والحكومة التركية، لأجل منع أو تأجيل انطلاق الأسطول".

كما وطالبت الرسالة بـ" ضمان تفتيش كافة الشحنات المتجهة إلى غزة، والتأكد من استيفائها للمعايير الدولية بخصوص المساعدات الإنسانية"، بحسب المصدر.

القيود التجارية

إلى ذلك أعرب المشروعون الأميركيون الموقعون على الرسالة عن "قلقهم إزاء تصريحات الرئيس التركي بخصوص التبادل التجاري" مع إسرائيل، و"القيود التجارية التي فرضتها تركيا على تصدير مواد البناء" لإسرائيل.

يُذكر أن تركيا كانت قد فرضت مطلع الشهر الجاري قيودًا تجارية على إسرائيل، تشمل تصدير مجموعة من السلع مثل الإسمنت والحديد والفولاذ المستخدمة في البناء ردًا على الحرب في غزة.

وتوعد، في حينه، وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، أنقرة، بـ"تدابير مضادة"، بينما حذّر رئيس إدارة القطاع التجاري الإسرائيلي من أن تتجه المزيد من الدول نحو فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

رسالة النواب في الكونغرس للرئيس الأميركي، حذرت من أن تؤدي "هذه السياسة إلى تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي"، وقالت: "نحثكم على الضغط على تركيا لإلغاء هذه السياسة، وتجنب المزيد من التأجيج للتوتر الإقليمي، وقبل أن تحذو دول إضافية حذوها".