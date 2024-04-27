استمرار الاحتجاجات دعما لغزة في الجامعات الأميركية: توقيف 92 شخصا في أريزونا وإنديانا

توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

أعلنت جامعة ولاية أريزونا الأميركية، السبت، توقيف 69 شخصا خلال مظاهرات داعمة لقطاع غزة.

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كما أعلنت شرطة جامعة ولاية إنديانا الأميركية، اعتقال 23 شخصا نصبوا خياما بهدف شغل مساحة من الحرم الجامعي إلى أجل غير مسمى.

وأوقفت شرطة جامعة ولاية أريزونا 69 شخصًا "بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد نصبهم خياما دون تصريح"، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة.

ووفقًا للجامعة، نصب مجموعة من الأشخاص "معظمهم لم يكونوا من طلاب جامعة ولاية أريزونا أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين"، خياما خلال مظاهرة استمرت حتى الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي الجمعة.

وقال البيان إن الجامعة أصدرت تعليمات "عدة مرات" بفض المظاهرة.

وأضاف البيان أن "أولئك الذين رفضوا مغادرة المظاهرة بعد تحذيرات متعددة، تم توقيفهم ووجهت إليهم تهم جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير".

وفي حين أن نصب الخيام محظورة في ممتلكات جامعة ولاية أريزونا، إلا أنه يُسمح بتنظيم "مظاهرات قانونية" في الحرم الجامعي، في جميع الأوقات ما عدا خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 مساءً و5 صباحا، حسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان: "بينما تستمر الجامعة في كونها بيئة تحتضن حرية التعبير، فإن الأولوية الأولى لجامعة ولاية أريزونا هي خلق بيئة آمنة ومأمونة تدعم التدريس والتعلم".

وذكرت شبكة "سي إن إن" سابقًا أنه تم القبض على 3 أشخاص أيضًا في حرم جامعة ولاية أريزونا الجمعة في ما يتعلق بنصب الخيام.

وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.