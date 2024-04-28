إسطنبول: آلاف يشاركون في مسيرة "لا تنس غزّة"

في 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلّاب رافضون للحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديميّ مع الجامعات الإسرائيليّة وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينيّة...

شهدت مدينة إسطنبول، الأحد، مسيرة تحت شعار "لا تنس غزّة" شارك فيها آلاف المواطنين الأتراك والأجانب.

ونظّمت المسيرة هيئة الإغاثة الإنسانيّة التركيّة (IHH) واتّحاد أسطول الحرّيّة الدوليّ (يضمّ منظّمات مدنيّة دوليّة وناشطين، ويطالب بكسر حصار غزّة)، في منطقة أسكودار بالشطر الآسيويّ من مدينة إسطنبول. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "وقف إطلاق النار فورًا" و"افتحوا معبر رفح".

وهتف المتظاهرون بـ "تحيا الانتفاضة العالميّة" و"تحيا المقاومة الفلسطينيّة" و"إسرائيل المجرمة ارحلي عن فلسطين" و"تحيا الأخوّة العالميّة".

وفي كلمة ألقاها أمين عام هيئة الإغاثة الإنسانيّة دورموش أيدن أشار إلى أنّ عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمسنّين الفلسطينيّين فقدوا أرواحهم في غزّة والضفّة الغربيّة منذ أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

Hundreds took part at a massive demonstration in Istanbul, Tutkey, to demand an end to the ongoing zionist genocide in Gaza. pic.twitter.com/6AwLQ37UEM — Apex (@RealSherally) April 28, 2024

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربًا مدمّرة على قطاع غزّة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيّين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانيّة غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتيّة، الأمر الّذي أدّى إلى مثول تلّ أبيب أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة "الإبادة الجماعيّة".

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلّاب رافضون للحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديميّ مع الجامعات الإسرائيليّة وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينيّة.

ومع تدخّل قوّات الشرطة واعتقال عشرات الطلّاب، توسّعت حالة الغضب لتمتدّ المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتّحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقًا، اتّسع الحراك الطلّابيّ غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتّحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك الّتي عرفتها الجامعات الأميركيّة ومطالبات بوقف الحرب على غزّة ومقاطعة الشركات الّتي تزوّد إسرائيل بالأسلحة.