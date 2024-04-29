الرياض: اجتماع وزاري عربي مع بلينكن يبحث وقف إطلاق النار بغزة... وبن سلمان يلتقي عبّاس

خلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد في الرياض، وترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، شارك نظراؤه؛ الأميركي أنتوني بلينكن، والإماراتي عبدالله بن زايد، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بجانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

بحث اجتماع وزاري ترأسته السعودية، الإثنين، سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ خطوة "لا رجعة فيها" بشأن حل الدولتين، فيما بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تطورات الأوضاع في القطاع.

وشهدت فعاليات المنتدى أكثر من اجتماع عربي وآخر أوروبي وثالث أميركي، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول، وسبل وقفها.

وخلال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد في الرياض، وترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، شارك نظراؤه؛ الأميركي أنتوني بلينكن، والإماراتي عبدالله بن زايد، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، بجانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وفق بيان للخارجية السعودية.

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وقال البيان إن الاجتماع بحث "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب".

كما ناقش الاجتماع السداسي مع بلينكن أيضا "آليات رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية".

وتطرق الاجتماع إلى "الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته (..) واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين".

بن سلمان وعبّاس يبحثان التطوّرات في غزة

وبحث ولي العهد السعودي بن سلمان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء السعودية (واس) والفلسطينية (وفا) الرسميتان، على هامش زيارة عباس الحالية للرياض لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفق "واس"، فقد التقى ولي العهد السعودي في الرياض بالرئيس الفلسطيني، دون تفاصيل أكثر.

بينما أشارت "وفا" إلى أن عباس بحث مع ابن سلمان "العلاقات الفلسطينية السعودية الأخوية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات".

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وأطلع عباس ولي العهد على "آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وبخاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة".

وجدّد "رفض فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وحذّر عباس من "خطورة إقدام الاحتلال (الإسرائيلي) على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني".

من جانبه، جدّد ولي العهد السعودي "مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن "المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

اجتماع عربيّ - أوروبيّ لبحث الاعتراف بفلسطين

وفي سياق ذي صلة، شهدت العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، اجتماعا عربيًّا - أوروبيًّا، لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، واعتماد حلّ الدولتين.

وجاء اجتماع ممثلين عن 20 دولة، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عقب اجتماع عربي سداسي حضره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالرياض أيضا على هامش زيارته الحالية.

وقالت القناة: "انطلق الاجتماع التنسيقي العربي الأوروبي بحضور 20 دولة، بهدف دعم جهود حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في غزة".

وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: "نجدد التزامنا بوضع حل نهائي لهذا الصراع والاعتراف بدولة فلسطين، ونرغب في دعم جهود حل الدولتين".

وحذر من أن "الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، سيؤدي إلى كارثة".

بدوره، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي بالاجتماع ذاته: "ندرك وحشية ما يجري في غزة، ومن المهم جدا بحث عملية الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات وكذلك حل الدولتين"، وفق المصدر ذاته.

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق الإثنين، وصل بلينكن إلى الرياض، في مستهل جولته في الشرق الأوسط، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما ذكرته السفارة الأميركية في الرياض، على حسابها عبر منصة "إكس".

وتعدّ هذه سابع جولة شرق أوسطية يجريها بلينكن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ستقوده أيضا إلى الأردن وإسرائيل، وفق المصدر ذاته.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.