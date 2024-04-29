وزير الخارجية البريطاني: العرض المقدّم لحماس يتضمن هدنة لأربعين يومًا وتحرير آلاف الأسرى

قال وزير الخارجية البريطاني، دافيد كاميرون، اليوم الإثنين، إن العرض المقدم لحركة حماس يتضمن هدنة لأربعين يومًا والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق حماس على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى وصفه بأنه "سخيّ جدًا".

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وخلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، قال بلينكن: "أمام حماس اقتراح سخي جدًا من جانب إسرائيل"، مضيفًا "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح". وزعم أن "الأمر الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس".

وتابع "يمكننا أن نحدث تغييرًا جذريًا في الديناميكية" بعد أكثر من ستة أشهر من اندلاع الحرب.

وبحسب التقارير، طالب كابينيت الحرب الإسرائيلي في البداية بالإفراج عن 40 رهينة محتجزين في غزة، لكنه وافق لاحقا للمفاوضين بتخفيض هذا العدد، ليصل، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، إلى 33 من النساء مدنيات وعسكريات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو في حالة صحية أو نفسية سيئة.

ووفقا للتقارير، فإن العدد تراجع من 40 إلى 33 من هذه الفئة، لأن بعضًا من الأسرى الذين كان من المفترض إدراجهم ضمن الصفقة، ماتوا في الأسر. والتغير في الموقف الإسرائيلي، بحسب "واينت"، أدى إلى توقعات لدى الوسطاء بإمكانية التوصل إلى اتفاق، على عكس جولات التفاوض السابقة.