الاحتجاجات في الجامعات الأميركية: تهديد طلاب بالطرد في كولومبيا واعتقال آخرين بفرجينيا

يأتي هذا التطور فيما يواصل طلاب بعدة جامعات أميركية احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

هددت جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأميركية، الثلاثاء، بطرد طلاب يسيطرون على أحد مبانيها الإدارية، وسط استمرار احتجاجات بالجامعة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن عشرات المتظاهرين سيطروا على مبنى في جامعة كولومبيا، وأغلقوا مداخله ورفعوا العلم الفلسطيني من نافذة المبنى.

وأشارت الوكالة إلى أن الجامعة هددت الطلاب بـ"الطرد".

وقال الناطق باسم جامعة كولومبيا، بن تشانغ، في بيان "نحن نأسف لأن متظاهرين اختاروا طريق التصعيد بتصرفاتهم (...) الطلاب الذين يحتلون المبنى يواجهون (خطر) الطرد".

وقال تشانغ في البيان "قلنا بوضوح كامل أمس إن نشاط الجامعة لا يمكن أن يتوقف باستمرار من جانب متظاهرين ينتهكون القواعد".

وأضاف "الاستمرار على هذا النحو سيكون له بطبيعة الحال تداعيات" متهما محتلي المبنى "بالتخريب وكسر الأبواب والنوافذ وسد المداخل".

إلى ذلك، أعلنت جامعة فرجينيا كومونولث الأميركية، اعتقال 13 متظاهرا خلال احتجاجات بحرمها الجامعي ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت الجامعة في بيان، أن "13 شخصا بينهم 6 طلاب جرى اعتقالهم ووجهت إليهم تهمة التجمع غير القانوني والتعدي على ممتلكات الغير"، خلال احتجاج في حرم الجامعة مساء الإثنين، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقالت الجامعة إنه "طُلب من المتظاهرين بكل احترام وبشكل متكرر اتباع سياسات التجمع بالجامعة، وتم إصدار 4 تحذيرات جماعية لحثهم على مغادرة المخيم بعد نصب الخيام".

وأشارت إلى أن المخيم "غير مصرح"، موضحة أن "بعض من بقوا في المخيم، رغم أوامر المغادرة، ألقوا أشياء واستخدموا رذاذا كيميائيا ضد الضباط الذين استخدموا رذاذ الفلفل لتفريق الحشود".

والإثنين، تجمع عشرات المتظاهرين قرب مكتبة الجامعة، حيث يُظهر مقطع فيديو ضباط شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يعتقلون بعض المحتجين، وفق الشبكة.

ويأتي هذا التطور فيما يواصل طلاب بعدة جامعات أميركية احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.