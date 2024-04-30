متظاهرة لرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة: "أنتِ مجرمة حرب"

وكانت فون دير لاين أوّل وزيرة دفاع لألمانيا، من بين أوائل القادة الّذين زاروا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، وأعلنت في تصريحاتها عن دعم الاتّحاد الأوروبّيّ "غير المشروط" لإسرائيل...

تعرّضت رئيسة مفوّضيّة الاتّحاد الأوروبّيّ، أورسولا فون دير لاين، لاتّهام من متظاهرة صرخت بوجهها: "أنت مجرمة حرب" بسبب دعمها لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعيّة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة، والتي راح ضحيّتها حتّى الآن أكثر من 34 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وسائل إعلام عالميّة الاثنين، بأنّ العشرات تظاهروا ضدّ فون دير لاين في مدينة ماستريخت الهولنديّة أثناء مشاركتها بإحدى الفعاليّات.

وأثناء التقاط فون دير لاين صورة أمام المبنى الّذي يستضيف الفعاليّة، صرخت إحدى المتظاهرات: "أنت مجرمة حرب".

واتّهمت المتظاهرة، السياسيّة الألمانيّة بدعم سياسات إسرائيل في غزّة، وذكّرتها بمقتل الآلاف من الأطفال جرّاء الهجمات الإسرائيليّة.

Von der Leyen vanavond voor debat in Maastricht uitgejouwd voor oorlogscrimineel door een sterke vrouw‼️



Het beestje mag gerust bij naam genoemd worden‼️



En d hypocrieten die uit dezelfde oorlogsmisdadigers ruif vreten, snellen toe,om zo woke mogelijk d gemoederen te bedaren‼️ pic.twitter.com/MXTu5eG9wx — Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) April 29, 2024

وتجاهلت فون دير لاين للعبارات الّتي أطلقتها المتظاهرة ليقوم حرّاس الأمن بإبعاد الأخيرة عن المكان.

وكانت فون دير لاين أوّل وزيرة دفاع لألمانيا، من بين أوائل القادة الّذين زاروا إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، وأعلنت في تصريحاتها عن دعم الاتّحاد الأوروبّيّ "غير المشروط" لإسرائيل.

وقالت فون دير لاين حينها إنّها أجرت هذه الزيارة تضامنًا مع الشعب والدولة الإسرائيليّين، والتقت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارتها.

وفي الوقت نفسه يصرّ الاتّحاد الأوروبّيّ على أنّ حلّ المسألة بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين لن يكون ممكنًا إلّا من خلال حلّ الدولتين.

وتجتاح مظاهرات مؤيدة للفلسطينيّين والرافضة لإسرائيل مدن ألمانيّة منها العاصمة برلين، وتُقابل بوحشيّة من الشرطة وأجهزة الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين.