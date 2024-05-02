عقوبات إيرانية على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعمهم لإسرائيل

بحسب الخارجية الإيرانية، فإن العقوبات تشمل 7 شخصيات سياسية وعسكرية أميركية، بينهم قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية براد كوبر، بسبب دوره في الحرب على غزة.

فرضت إيران عقوبات على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعهم لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الخميس.

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وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار تنفيذ قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية للولايات المتحدة الأميريية في المنطقة"، لا سيما استنادا إلى المادتين 4 و5 من القانون المذكور أعلاه.

يخضع الأشخاص والمؤسسات الأميركية التالية للعقوبات الإيرانية بسبب دعمهم وتمويلهم الكيان الصهيوني في ارتكاب أعمال إرهابية والترويج ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة شعب قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "لقد تم فرض عقوبات على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعمهم لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لمبدأ التعامل بالمثل".

وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن العقوبات تشمل 7 شخصيات سياسية وعسكرية أميركية، بينهم قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية براد كوبر، بسبب دوره في الحرب على غزة.

وتشمل العقوبات أيضا شركات "لوكهيد مارتن" للأسلحة و"جنرال دايناميكس" و"سكاي دايو" و"شيفرون".

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه تم فرض عقوبات على 5 مؤسسات و8 أعضاء في النظام البريطاني، بسبب دورهم في الحرب على غزة.

وذكرت الوزارة الإيرانية أن العقوبات تشمل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هاكنهال.

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