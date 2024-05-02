تقرير: "تقدّم إيجابيّ" في مفاوضات هدنة غزة

قال المصدر ذاته إن هناك "تقدما إيجابيا في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف"، دون تفاصيل أكثر.

أفاد إعلام مصري، اليوم الخميس، بأن هناك "تقدّما إيجابيا" في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بشأن صفقة تبادل للأسرى وهدنة في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عن مصدر مصري رفيع المستوى، غداة الحديث عن مشاورات "لحسم نقاط خلافية" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.

وقال المصدر ذاته إن هناك "تقدما إيجابيا في مفاوضات الهدنة وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المصدر.

وأمس الأربعاء، نقلت القناة ذاتها عن مصدر مصري "رفيع المستوى" دون تسميته، أن القاهرة تجري مشاورات لحسم "نقاط خلافية" بين إسرائيل وحماس بشأن مقترح مصري لهدنة.

وأمس، خيّم تشاؤم بشأن مصير المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار؛ جراء تصريح أدلى به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو، أول من أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن التوصل لاتفاق مع حماس أم لا.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس" تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة.

وتتمسك "حماس" بضرورة إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم خاصة في شمال القطاع، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أكثر من 112 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة. -