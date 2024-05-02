مؤيدون لإسرائيل يهاجمون طلابا متضامنين مع غزة ورقعة الحراك تتوسع

يرفع الطلاب عدة مطالب أبرزها وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء استثمارات الجامعات الأميركية في الشركات الداعمة لإسرائيل.

في ذروة سلسلة مظاهرات تمثل أكبر تحرك طلابي أمريكي منذ المسيرات المناهضة للعنصرية في عام 2020، هاجم مؤيدون لإسرائيل اعتصاما طلابيا مناهضا للحرب على غزة في جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس.

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وصدرت أوامر بفض مخيم الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة كاليفورنيا شرق الولايات الأميركية، في حين اعتقلت الشرطة 32 شخصا في جامعتين بتكساس ونيويورك وسط توسع الحراك الطلابي بجامعات جديدة. وذلك بعد يوم من فض اعتصام في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

وكثفت شرطة لوس أنجلوس انتشارها في حرم جامعة كاليفورنيا غداة صدور أوامر بفض مخيم الاعتصام في حرمها.

ورفض طلاب جامعة كاليفورنيا فض الاعتصام رغم مغادرة البعض عقب تحذيرات من الشرطة.

وانتشرت المظاهرات الطلابية في عشرات من المؤسسات التعليمية الأميركية، بينها جامعات عريقة مثل هارفارد وجامعة جورج واشنطن وجامعة نيويورك.

ويرفع الطلاب عدة مطالب أبرزها وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء استثمارات الجامعات الأميركية في الشركات الداعمة لإسرائيل.

وضغط قادة الكونغرس والعديد من أعضائه على الجامعات من أجل التصدي لهذه المظاهرات التي يقولون إنها معادية للسامية، لكن المتظاهرين، وبينهم يهود، يشددون على أنها ليست كذلك.

وأظهرت مقاطع سجلها شهود من جامعة كاليفورنيا، وتحققت رويترز من صحتها، أشخاصا يلوحون بهراوات وعصي ويهجمون على حواجز مؤقتة من الألواح الخشبية وضعت لحماية محتجين مؤيدين للفلسطينيين قبل استدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي.

وتصاعدت التوترات في جامعات أمريكية بعد ساعات من قيام الشرطة باعتقال نشطاء احتلوا مبنى في جامعة كولومبيا وهدمها لمخيم في حرمها الجامعي.

واعتقل عشرات من أفراد شرطة نيويورك، يرتدون الخوذات والدروع، محتجين مؤيدين للفلسطينيين كانوا يحتلون مبنى أكاديميا في جامعة كولومبيا.