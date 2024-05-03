إردوغان: أغلقنا باب التجارة مع إسرائيل واعتبرنا حجمها غير موجود

لم يعد بإمكاننا الصبر إزاء هذا الوضع واتخذنا خطواتنا، كان بيننا حجم تجارة يبلغ 9.5 مليارات دولار لكننا اعتبرناه غير موجود وأغلقنا هذا الباب".

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار "غير موجود".

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وذكر إردوغان في تصريحات له اليوم أشار فيها إلى أنه لا يوجد شيء مقبول في ما يتعلق بالتطورات بين إسرائيل وفلسطين: "إسرائيل قتلت حتى الآن 40 ألف – 45 ألف فلسطيني بكل وحشية، وكمسلمين من غير المعقول أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث".

ولفت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "عديم الرحمة، وأظهر ذلك على الأطفال والنساء والشيوخ" في غزة.

وأضاف أن "الغرب بأسره يعمل لصالح إسرائيل وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع "حشدوا كل تلك الإمكانات وتركوا الشعب الفلسطيني الضعيف للموت في مواجهة القنابل الإسرائيلية، لذا لم يعد بإمكاننا الصبر إزاء هذا الوضع واتخذنا خطواتنا، كان بيننا حجم تجارة يبلغ 9.5 مليارات دولار لكننا اعتبرناه غير موجود وأغلقنا هذا الباب".

وأعلنت وزارة التجارة التركية في بيان على منصة "إكس" الخميس، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وسبق ذلك، إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، قرار بلاده "الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".