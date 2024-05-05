حقوقيّون في هولندا يتقدّمون بشكوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو

قال المحامي إبراهيم يلدريم، أحد أعضاء المجموعة المكونة من نحو 200 محامٍ، إنهم تقدموا بشكوى ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، مثل نتنياهو وعدد من وزرائه.

تقدّمت مجموعة "محامون من أجل السلام" في هولندا، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد 12 مسؤولا إسرائيليا، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب التي تواصل إسرائيل شنّها على قطاع غزة.

وقال المحامي إبراهيم يلدريم، أحد أعضاء المجموعة المكونة من نحو 200 محامٍ، إنهم تقدموا بشكوى ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، مثل نتنياهو وعدد من وزرائه.

وأضاف: "تتكون هذه الشكوى من 163 صفحة، وهي أكثر الشكاوى الجنائية شمولا حتى الآن. والشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل 12 مسؤولا إسرائيليا".

وأشار إلى أن نص الشكوى أعده 9 خبراء في مجال القانون والجرائم.

وأضاف: "بدأنا أيضا حملة جمع تواقيع لمن يريد دعم هذه الشكوى، وقد تجاوز عدد الموقعين على الشكوى 500 شخص".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".