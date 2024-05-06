ترامب يشبّه إدارة بايدن بالشرطة السريّة لألمانيا النازيّة

من جهتها، قالت إدارة بايدن الأحد في بيان إنّ تصريحات ترامب تؤكّد أنّ "حملته الانتخابيّة تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه"...

كثّف الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب اتّهاماته لإدارة خلفه الديموقراطيّ جو بايدن باستغلال النظام القضائيّ، مشبّهًا إيّاها بالشرطة السرّيّة لألمانيا النازيّة (غيستابو)، حسبما أفادت وسائل إعلاميّة أميركيّة الأحد، وهي تصريحات ندّد بها البيت الأبيض وحملة بايدن.

وأدلى المرشّح الجمهوريّ للانتخابات الرئاسيّة المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر بتصريحات السبت في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقرّ إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بحسب تسجيل صوتيّ أرسله أحد المتبرّعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أميركيّة.

وقال ترامب السبت إنّ إدارة الديموقراطيّين هي "إدارة غيستابو"، منتقدًا كذلك القضاة الموكّلين التحقيق في القضايا الجنائيّة المرفوعة ضدّه، حسبما نقل الإعلام الأميركيّ.

من جهتها، قالت إدارة بايدن الأحد في بيان إنّ تصريحات ترامب تؤكّد أنّ "حملته الانتخابيّة تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".

ولاحقًا، قال المتحدّث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس "بدلًا من ترديد خطاب الفاشيّين المروّع، وتناول الغداء مع نازيّين جدد، وتأجيج نظريّات مؤامرة تمّ فضحها وأودت بحياة شرطيّين شجعان، يجمع الرئيس بايدن الشعب الأميركيّ حول قيمنا الديموقراطيّة المشتركة وسيادة القانون".