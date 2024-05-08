أوكرانيا تندد بهجوم روسي "ضخم" على بنيتها التحتية

أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا عبر البلاد، في قصف ليلي استهدف منشآت طاقة.

صورة توضيحية من خاركيف في أوكرانيا (Getty images)

نفّذت القوات الروسية "هجوما مكثفا" بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ليل الثلاثاء الأربعاء وأدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشينكو، على تلغرام "العدو لم يتخل عن خططه لحرمان الأوكرانيين من النور. هجوم ضخم آخر على الطاقة لدينا!".

وأوضح أن الهجمات استهدفت منشآت لإنتاج ونقل الكهرباء في مناطق بولتافا (شرق) وكيروفوغراد (وسط) وزابوريجيا (جنوب)ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وفينيتسا (غرب).

وقال حاكمها أولكسندر بروكودين إن مدينة خيرسون في الجنوب "محرومة جزئيا من الكهرباء" بسبب "ضربات المعادية".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا عبر البلاد، في قصف ليلي استهدف منشآت طاقة.

وأوضح سلاح الجو عبر تلغرام "استخدم العدو 76 وسيلة هجوم جوي، 55 صاروخا و21 مسيّرة هجومية" مشيرا إلى أن منظوماته للدفاع الجوي اعترضت 39 صاروخا و20 مسيّرة.

وأفادت السلطات المحلية أن الهجمات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، اثنان في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف وواحد في منطقة كيروفوغراد في وسط البلاد.

وقال حاكم منطقة كيروفوغراد (وسط) أندري رايكوفيتش عبر تلغرام إن ولدا يبلغ 8 سنوات أصيب أيضا في المنطقة.

وتعرّضت ثلاث محطات للطاقة الحرارية "لأضرار جسيمة" خلال الليل وفقا لأكبر مشغل طاقة خاص في أوكرانيا DTEK الذي أشار إلى أن هذا الهجوم هو الخامس على منشآت الطاقة التابعة للشركة خلال شهر ونصف شهر.

ولفتت إلى أن منشآتها تعرّضت للقصف حوالى 180 مرة منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، بما فيها خمس مرات في الأسابيع الستة الماضية.

من جهته، حذّر مشغل الشبكة الوطنية "أوكرينرغو" الأربعاء من احتمال انقطاع التيار الكهربائي في نهاية اليوم بسبب الهجوم الروسي "الضخم" على شبكة الطاقة الأوكرانية.

وكتبت على تلغرام "من الساعة 18,00 حتى 23,00، قد ينقطع التيار الكهربائي في أوكرانيا" وطلبت من الأوكرانيين "استخدام الكهرباء بشكل مقتصد" للتعامل مع الوضع الذي سيكون "صعبا".

وفيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في الحفاظ على خط المواجهة بعد أكثر من عامين من الحرب، تكثّف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الطاقة في كل أنحاء البلاد.

وبحسب الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أطلقت قاذفات استراتيجية روسية من طراز Tu-95MS صواريخ كروز على العاصمة التي وضعت في حالة تأهب لمدة ثلاث ساعات.

وأشارت في وقت لاحق إلى أن كل الصواريخ أسقطت. كذلك، استهدفت البنى التحتية للسكك الحديد في منطقة خيرسون.

وأوضح الحاكم أولكسندر بروكودين أن "السكك تضررت"، مضيفا أن حركة المرور على أحد الخطوط كانت محدودة.

وصعّدت روسيا أخيرا هجماتها على السكك الحديد الأوكرانية التي تعد ضرورية للتجارة والنقل والإمدادات العسكرية، إذ يمكن استهدافها أن يساعد في وقف الإمدادات العسكرية، خصوصا الآتية من الغرب.

وتعد البنى التحتية للسكك الحديد حيوية بشكل خاص في أوكرانيا لأنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية، توقّفت الحركة الجوية المدنية.