الشرطة الأميركيّة تعتقل طلّابًا مؤيّدين لفلسطين خارج "معهد الأزياء والتكنولوجيا"

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

قامت قوّات الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكيّة باعتقال طلّاب شاركوا في مظاهرة مؤيّدة للفلسطينيّين وغزّة، خارج معهد "الأزياء والتكنولوجيا" FIT التابع لجامعة State University of New York ، وضدّ العدوان الإسرائيليّ المتواصل في قطاع غزّة، وردّد المتظاهرون خلال التظاهرة هتافات وحملوا لافتات تطالب بوقف الحرب والإبادة الجماعيّة في غزّة.

وفي 18 أبريل/ نيسان، بدأ طلّاب وأكاديميّون رافضون للحرب على غزّة، اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكيّة، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديميّ مع الجامعات الإسرائيليّة وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينيّة.

Pro-Palestine students gathered outside NYC’s Fashion Institute of Technology to protect their camps from New York Police.



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ومع تدخّل الشرطة واعتقال عشرات المحتجّين توسّعت حالة الغضب لتمتدّ إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزّة ومقاطعة الشركات الّتي تزوّد إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على غزّة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدوليّة بتهمة ارتكاب "إبادة جماعيّة".