وفاة مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشماليّة كيم كي نام

ألف كيم كي نام الشعارات الرئيسيّة للنظام وخطابات قادته. وهو يعدّ أيضًا مهندس "عبادة الشخصيّة" حول أسرة كيم الّتي تحكم كوريا الشماليّة بقبضة من حديد منذ ثلاثة أجيال...

توفّي مسؤول الدعاية السابق في كوريا الشماليّة كيم كي نام الّذي كان يعدّ مهندس "عبادة الشخصيّة" في عهد أسرة كيم، الثلاثاء عن 94 عامًا وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة أنّ الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون نعى الراحل بصمت صباح الأربعاء أمام نعشه "بحزن مرير لفقدان ثوريّ مخضرم بقي مخلصًا بلا حدود" للنظام.

وأوضحت أنّ كيم كي نام الّذي أدخل المستشفى منذ العام 2022، توفّي بسبب كبر سنّه و"خلل في العديد من الأعضاء".

وعرف كي نام خصوصًا برئاسته قسم التحريض والدعاية في كوريا الشماليّة بين عامي 1989 و2017 بعدما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة رودونغ سينمون الحكوميّة في السبعينات. كما شغل منصب نائب رئيس حزب العمّال الحاكم في البلاد وكان سفيرًا لدى بكّين في الخمسينات.

وبعدما درس في الاتّحاد السوفياتيّ، بدأ حياته المهنيّة في عهد كيم إيل سونغ الّذي تولّى السلطة في بيونغ يانغ منذ نهاية الاحتلال اليابانيّ عام 1948 حتّى وفاته في العام 1994، وكان يعتبر صديقًا مقرّبًا لابنه وخلفه كيم جونغ إيل (1994-2011) والد كيم جونغ أون.

ألف كيم كي نام الشعارات الرئيسيّة للنظام وخطابات قادته. وهو يعدّ أيضًا مهندس "عبادة الشخصيّة" حول أسرة كيم الّتي تحكم كوريا الشماليّة منذ ثلاثة أجيال.

وبعد تقاعده، منح دوره لشقيقة كيم جونغ أون، كيم يو جونغ، في العام 2018.