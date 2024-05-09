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09/05/2024 - 13:17

جامعة فيينا: الشرطة تفرّق اعتصامًا طلّابيًّا داعمًا للفلسطينيّين

امتدّ زخم الحراك الطلّابيّ غير المسبوق في دعم فلسطين إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكيّة ومطالبات بوقف الحرب على غزّة...

جامعة فيينا: الشرطة تفرّق اعتصامًا طلّابيًّا داعمًا للفلسطينيّين

(Getty)

فرّقت الشرطة النمساويّة اعتصامًا مؤيّدًا لفلسطين كان مستمرًّا منذ 3 أيّام في جامعة فيينا بعد دخولها الحرم الجامعيّ في منتصف الليل.

وجاء في بيان للشرطة النمساويّة على منصّة إكس، الخميس، أنّه تمّ توقيف 3 من المعتصمين. وتجمّعت عدد من الأشخاص أمام الحرم الجامعيّ للتعبير عن تضامنهم مع الطلّاب والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

وأعربوا عن غضبهم من تدخّل الشرطة المفاجئ على الرغم من إعلانها عدم وجود مبرّر لتفريق "الاعتصام الجامعيّ" في اليوم الأوّل.

ومنذ 18 أبريل / نيسان الماضي، تشهد جامعات أميركيّة حراكًا طلّابيًّا واسعًا تنديدًا بالحرب الإسرائيليّة على غزّة ورفضًا لاستثمارات جامعاتهم في الشركات الداعمة لإسرائيل، زادت حدّته ليمتدّ إلى عشرات الجامعات الأخرى البارزة مع تدخّل قوّات الشرطة واعتقال عشرات الطلّاب.

ولاحقًا، امتدّ زخم الحراك الطلّابيّ غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتّحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكيّة ومطالبات بوقف الحرب على غزّة ومقاطعة الشركات الّتي تزوّد إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تشنّ إسرائيل حربًا على غزّة خلّفت أكثر من 113 ألفًا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدوليّ بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أنّ محكمة العدل الدوليّة طالبتها بتدابير فوريّة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعيّة"، وتحسين الوضع الإنسانيّ بغزّة.

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