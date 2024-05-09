جامعة فيينا: الشرطة تفرّق اعتصامًا طلّابيًّا داعمًا للفلسطينيّين

امتدّ زخم الحراك الطلّابيّ غير المسبوق في دعم فلسطين إلى جامعات في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكيّة ومطالبات بوقف الحرب على غزّة...

فرّقت الشرطة النمساويّة اعتصامًا مؤيّدًا لفلسطين كان مستمرًّا منذ 3 أيّام في جامعة فيينا بعد دخولها الحرم الجامعيّ في منتصف الليل.

وجاء في بيان للشرطة النمساويّة على منصّة إكس، الخميس، أنّه تمّ توقيف 3 من المعتصمين. وتجمّعت عدد من الأشخاص أمام الحرم الجامعيّ للتعبير عن تضامنهم مع الطلّاب والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

وأعربوا عن غضبهم من تدخّل الشرطة المفاجئ على الرغم من إعلانها عدم وجود مبرّر لتفريق "الاعتصام الجامعيّ" في اليوم الأوّل.

昨日の深夜、ウィーン大学に警察が押し入り、キャンプで寝泊まりしてた子たちみんな逮捕されました！

キャンプも全て撤去されたみたい

Police broke into the University of Vienna late yesterday night, removing the Palestine Solidarity Camp and arresting students and activists inside. pic.twitter.com/TExKFtMZZA — れいわ海外勝手連！ Haruko Maeda (@Musikmusik7) May 9, 2024

ومنذ 18 أبريل / نيسان الماضي، تشهد جامعات أميركيّة حراكًا طلّابيًّا واسعًا تنديدًا بالحرب الإسرائيليّة على غزّة ورفضًا لاستثمارات جامعاتهم في الشركات الداعمة لإسرائيل، زادت حدّته ليمتدّ إلى عشرات الجامعات الأخرى البارزة مع تدخّل قوّات الشرطة واعتقال عشرات الطلّاب.

ولاحقًا، امتدّ زخم الحراك الطلّابيّ غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتّحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكيّة ومطالبات بوقف الحرب على غزّة ومقاطعة الشركات الّتي تزوّد إسرائيل بالأسلحة.

The Palestine Solidarity Camp at the University of Vienna was dismantled by police tonight by force. Several people have been arrested. The protest has continued al night outside the premises and now at the police station pic.twitter.com/XNo3XtLOZk — BDS Austria (@BDSAustria) May 9, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تشنّ إسرائيل حربًا على غزّة خلّفت أكثر من 113 ألفًا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدوليّ بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم أنّ محكمة العدل الدوليّة طالبتها بتدابير فوريّة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعيّة"، وتحسين الوضع الإنسانيّ بغزّة.