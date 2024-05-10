استمرار المظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعات سويسرية ونمساوية

واصل الطلاب المشاركون في المظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعات سويسرية ونمساوية دعواتهم لإدارات جامعاتهم إلى مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

تستمر في جامعات سويسرية ونمساوية المظاهرات الداعمة لفلسطين والمناهضة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبمشاركة مئات الطلاب، تستمر في حرم جامعة جنيف منذ 7 أيار/ مايو الجاري، الاحتجاجات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع الطلاب المحتجون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين وطالبوا بإنهاء "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

كما طالب المحتجون إدارة الجامعة بتنفيذ مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وفي جامعة لوزان، واصل مئات الطلاب احتجاجهم الذي بدأ يوم 2 أيار الجاري، وطالبوا إدارة الجامعة بتنفيذ مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وأكد المحتجون أن مظاهراتهم ستستمر في حال لم تتخذ إدارة الجامعة قرارات صارمة ضد إسرائيل.

أما في النمسا فقد تجمع عدد من المتظاهرين قرب كنيسة فوتيف بالعاصمة فيينا، للتنديد بفض الشرطة الاحتجاج الطلابي في حرم جامعة فيينا.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارة "لا يمكن إسكات الطلاب".

ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تشهد جامعات أميركية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات على الرغم من استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.