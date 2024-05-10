الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه لبلدات ومواقع في جنوب لبنان في تصعيد للمواجهات الحدودية المستمرّة مع حزب الله وفصائل فلسطينية، على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

تجدّد القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله في المناطق الحدودية، اليوم الجمعة، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني, فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه لبلدات ومواقع في جنوب لبنان في تصعيد للمواجهات الحدودية المستمرّة مع حزب الله وفصائل فلسطينية، على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الخميس، أن طائراته الحربية "أغارت على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لحزب الله في منطقة عيتا الشعب"، فيما قال حزب الله إنه استهدف مواقع إسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"؛ كما نعى 3 عناصر ذكر أنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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